Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что МВД – самая слабая силовая структура России. Более того, ее даже нельзя называть "силовой структурой".
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Российское МВД унижено
Когда Путин пришел к власти, он решительно изменил соотношение сил между МВД и ФСБ, которые всегда конкурировали.
Он уволил в 2001 году тогдашнего главу МВД Владимира Рушайло, и фактически унизил это ведомство. С тех пор российское министерство внутренних дел имеет жалкий вид,
– отметил журналист.
Тогда из подчинения министерства забрали основные силовые структуры в пользу росгвардии – внутренней армии России.
Поэтому Колокольцеву уже нечего терять. А состояние, в котором находится полиция и другие структуры просто убийственное,
– подчеркнул он.
Обратите внимание! Российские СМИ, комментируя заявление Колокольцева о недостаточном финансировании министерства внутренних дел России, отмечают, что он счел "самоуверенным" требовать денег для своего ведомства в условиях проведения Россией так называемой "СВО".
Министр не боится об этом говорить, потому что ситуация в МВД настолько ужасна, что Путин ничего не сможет с ним сделать. Разве что уволить, ведь вряд ли против него, по мнению оппозиционера, будут применены какие-то репрессии.
Поскольку эта структура в большей степени должна обслуживать граждан, а не власть, по сравнению с росгвардией, ФСО, ФСБ, то она находится в таком униженном и убогом положении,
– резюмировал Игорь Яковенко.
Отметим, что Россия планирует увеличить расходы на оборону в 2025 году. В бюджете на 2025 – 2027 годы предусмотрено направить 13,2 триллиона рублей (около 140 миллиардов долларов) на оборону в 2025 году. Эта сумма превышает аналогичные расходы на 2024 год, которые составили 10,4 триллиона рублей (около 110 миллиардов долларов).
Соответственно эти средства больше, чем запланированные расходы России в 2025 году на образование, здравоохранение, социальную политику и федеральную экономику вместе взятые.