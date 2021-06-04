Коррупция на волынской таможне: у начальника поста нашли 700 тысяч долларов

Следователи ГБР разоблачили, что начальник таможенного поста на Волынской таможне помогал незаконно перемещать грузы через границу без уплаты таможенных платежей. В его автомобиле изъяли более 700 тысяч долларов.

Следователи выяснили, что схему организовали сотрудниками руководящего звена Волынской таможни.

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Работника таможни поймали за коррупцию

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили масштабные злоупотребления работников Волынской таможни Гостаможслужбы. Служащие за деньги способствовали незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей.



У начальника таможенного поста изъяли более 700 тысяч евро / Фото ГБР

Кроме того, выяснили, что начальник одного из таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги. Более того, часть из них делил между другими правоохранительными структурами.

Следователи ГБР провели обыск его автомобиля на посту дороги Киев – Чоп в Ровенской области. Во время обыска изъяли 704,3 тысячи долларов,

– заметили в ГБР.

Следователи Госбюро расследований уже начали уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста.