У Нацсовета есть вопросы к медведчуковской Панченко: вела Славянский базар и ездила к Лукашенко

Нацсовет 19 августа принял решение пообщаться с Дианой Панченко. Известно, что журналистка пророссийского канала была ведущей на "Славянском базаре" в Беларуси и участвовала в пресс-конференции самопровозглашенного президента Лукашенко.

Именно из-за вопроса к Панченко Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания перенес переоформление лицензии пророссийского "Первого независимого". К вопросу должны вернуться в сентябре.

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Нацсовет хочет пообщаться с Панченко

Заместитель председателя Нацсовета Олег Черныш отметил, что это "переоформление техническое".

Но у нас есть вопросы к Диане Панченко. Давайте перенесем разбирательство. Потому что заканчивается лето, закончились Славянские базары, и давайте дождемся…

– сказал Черныш.

Кстати, именно международный фестиваль искусств "Славянский базар" в белорусском Витебске открывала Диана Панченко. Она сама сообщала об этом в инстаграме . Мероприятие должно было продолжаться с 14 по 19 августа.

Известно также, что торжества с 1992 года финансирует самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

9 августа, Панченко поехала на пресс-конференцию

самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Там она с еще одним журналистом пророссийского СМИ восхищалась диктатором и цинично критиковала украинскую власть.

Коротко о журналистке пророссийских СМИ Диане Панченко