У нас 13 подозреваемых высокопоставленных должностных лиц России, а будут тысячи, – Венедиктова

Россия будет отвечать за военные преступления против украинского народа. Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Венедиктова отметила, что Украина и иностранные государства уже приступили к расследованию против агрессора. Она подчеркнула, что россияне должны ощущать последствия преступных действий.

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"У нас уже 13 подозреваемых высокопоставленных должностных лиц России, а будут тысячи. И мы должны сделать все, чтобы на границе каждой цивилизованной страны их ждал "красный флажок" ареста, а их виллы и яхты были конфискованы на восстановление нашей страны, которую они уничтожают своими смертоносными ракетами", – сказала генпрокурор.

Кто начал расследование

Против оккупантов уже открыли дела за границей. В частности, Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование агрессии в отношении незаконного обращения с людьми, которое запрещено международным правом. Также Генпрокуратура Польши начала следствие о ведении захватнической войны.

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