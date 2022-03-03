Венедіктова зазначила, що Україна та іноземні держави вже розпочинають розслідування проти агресорів. Вона наголосила, що росіяни мають відчувати наслідки злочинних дій.

До теми Найгірше попереду, Путін хоче захопити всю Україну, – Макрон

"У нас вже 13 підозрюваних високопосадовців Росії, а будуть тисячі. І ми маємо зробити все, щоб на кордоні кожної цивілізованої країни їх чекав "червоний прапорець" на арешт, а їхні вілли і яхти були конфісковані на відбудову нашої країни, яку вони нищать своїми смертоносними ракетами", – сказала Генпрокурорка.

Хто почав розслідування

Проти окупантів вже відкрили справи за кордоном. Зокрема, Генпрокуратура Литви розпочала досудове розслідування агресії щодо незаконного поводження з людьми, яке заборонене міжнародним правом. Також Генпрокуратура Польщі почала слідство про ведення загарбницької війни.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!