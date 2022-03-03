Поки ЗСУ дають хоробру відсіч окупантам та завдають їм фантастичних втрат, а санкції нищать російську економіку, деякі лідери намагаються знайти в Путіна здоровий глузд та припинити обстрілювати мирні українські міста. Щоправда, спілкування зі схибленим диктатором не надто ефективне.

Цікаво На сайти ОВА здійснили кібератаку і розмістили заяву Зеленського про "мирний договір з Росією"

Макрон запевняє: "Далі буде гірше"

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Путіним. Її результат не надто його втішив.

Макрон переконаний, що "найгірше ще попереду", а Путін налаштований продовжувати війну, адже хоче "взяти під контроль" всю Україну.

Навіжений диктатор заявив Макрону, що "спецоперація" йде за планом Москви та припиниться тоді, а війна буде загострюватися доти, доки Україна не буде готова прийняти умов окупантів.

Зазначимо, що всі плани російських військ завдяки відвазі ЗСУ та суспільства з тріском провалилися, тому окупанти просто гатять по мирних містах з реактивної артилерії, намагаючись завдати якомога більшої шкоди.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!