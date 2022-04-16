У нас 2926 день войны, – пресс-секретарь ОВА о том, что Донецкая область готова к любой ситуации

На Донбассе война длится уже 8 лет, поэтому там не замечают какой-либо фазы наступления россиян. Ухудшение наблюдается в том, что оккупанты начали террор населения.

Об этом рассказала представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко в эфире 24 канала.

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По ее словам, активная фаза войны в области началась еще 8 лет назад и регион из нее фактически не выходил.

Разногласия в оценках относительно того, началась ли новая фаза на Донбассе, для нас не имеют решающего значения. Донецкая область находится в состоянии боевых действий 2926 день,

– подчеркнула Игнатченко.

Спикер говорит, что сейчас военная ситуация более или менее стабильна.

"У нас сегодня есть 9 обстрелов из тяжелого вооружения. Речь идет о танках, градах, минометах, артиллерии и даже ракетах. Под удары рашистов попадает фактически вся линия разграничения и вся территория Донецкой области", – добавила Татьяна Игнатченко.

По ее мнению, отличие нынешней ситуации от ситуации в 2014 году состоит в том, что раньше любой житель Донбасса мог четко понять, где красная зона, где желтая, а где безопасная зеленая.

Но сейчас на территории Донецкой области никто не может быть обезопасен от авиа- или ракетного удара. Также есть определенное усиление террора от оккупантов к мирному населению,

– заявила пресс-служба ОВА.

По ее словам, страшные авиаудары по Мариуполю, уничтоженная Волноваха и удары по Краматорскому вокзалу – это все показывает бесчеловечную сущность нынешнего российского режима. Это абсолютное нарушение всех норм и обычаев войны.

Поэтому, по мнению Игнатченко, в Донбассе сейчас фаза нарастающего террора к мирным жителям. "Мы можем противодействовать только способом эвакуации. На сегодняшний день из Донецкой области таки выехало большинство населения, они к нам прислушались", – подытожила она.

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К слову, Алексей Арестович подчеркнул, что попытка оккупантов продвигаться вглубь нашего государства становится очень предсказуемой. ВСУ знают, где их встречать. Соотношение сил и качества врага не позволяет говорить об успехе предполагаемого наступления.