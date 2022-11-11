У нас будет не только хороший день, но и сон, – в ВСУ прокомментировали сине-желтые флаги в Херсоне

После 256 дней оккупации в центре Херсона развеваются украинские флаги. Украинское военное командование пока не комментирует ход контрнаступления.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что же означают сине-желтые флаги в Херсоне, пишет 24 канал.

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"Херсон – это Украина": Гуменюк о контрнаступлении

Она подчеркнула, что это будет намеком не только на хороший день, но и на хороший сон для херсонцев.

Они означают, что Херсон – это Украина, это значит, что у херсонцев есть выдержка, которую мы всегда просим иметь во время военной операции, и мы благодарны за то, что они выдержали этот момент и сейчас дают такие прозрачные намеки на то, что у нас будет не только хороший день, но и хороший сон,

– подчеркнула Гуменюк.

Гуменюк уклонилась от ответа на вопрос о том, взяли ли украинские бойцы город под свой контроль, работа военных еще продолжается.

Она также подчеркнула, что Херсон был нашим всегда, просто временно оккупированным. По ее словам, "в настоящее время идет военная боевая работа, она достаточно тяжелая и мощная". И местные жители демонстрируют, что они поддерживают эту работу.

Последние новости из Херсона: коротко

Украинские защитники продолжают контрнаступление в Херсонской области. Над зданием Херсонской ОГА развевался флаг Украины. Местные вышли на улицы города встречать украинских воинов.

В украинской разведке сообщили, что Херсон официально возвращается под контроль Украины. Отмечают, что в город входят ВСУ. Оккупантов предупредили, что каждый будет уничтожен, если будет сопротивляться.

Как херсонцы встречают украинских военных – смотрите по ссылке.

Российское минобороны отчиталось, что полностью перебросило свои войска на левый берег Днепра. Там также заявили, что при отходе не потеряли ни одной единицы военной техники и вооружения. Мол, все забрали с правого берега.

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