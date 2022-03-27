У нас был один выбор: бороться и выжить, – Зеленский на марафоне Save Ukraine
Владимир Зеленский выступил на марафоне Save Ukraine. Президент рассказал миру о вызовах, с которыми столкнулись украинцы из-за нападения России.
Глава государства отметил, что в первый день войны украинцы были напуганы. Однако сейчас мы уже перестали считать российские ракеты, сообщает 24 канал.
На тему Imagine Dragons, Монатик, Руслана: благотворительный телемарафон Save Ukraine – онлайн-трансляция
У нас был только один вариант выбора, когда Россия начала войну, – бороться и выжить. Мы видели, как разрушались дома, было время страха, но оно было недолгое. Мы сплотились. Никто не сдался. Мы оставались на своих местах,
– сказал президент.
Зеленский отметил, что молчание не может быть ответом на просьбу закрыть небо. Прошел месяц, а мы и дальше бьемся: есть оружие или нет.
Что должен сделать мир, чтобы остановить Россию
- Спасти Украину и сохранить свободу в мире;
- Украину нужно вооружить реактивными самолетами и наступательным оружием;
- ввести больше санкций против России и ее нефти и банков;
- оставаться людьми;
- спасти людей, которые остались в захваченных городах.
После войны мы отстроим Украину и покажем, что свободу не отнять: "Покажем одному человеку в Москве, что других вариантов нет".
Отметим, 27 марта проходит благотворительный телемарафон Save Ukraine. Выступления иностранных и украинских артистов транслируют телеканалы разных стран мира.
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