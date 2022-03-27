Глава держави зазначив, що у перший день війни українці були налякані. Однак зараз ми вже перестали рахувати російські ракети, повідомляє 24 канал.

До теми Imagine Dragons, Монатік, Руслана: благодійний телемарафон Save Ukraine – онлайн-трансляція

Ми мали лише один варіант вибору, коли Росія розпочала війну, – боротися і вижити. Ми бачили, як руйнувалися будинки, був час страху, але він був недовгий... Ми згуртувалися. Ніхто не здався. Ми залишалися на своїх місцях,

– сказав президент.

Зеленський зазначив, що мовчанка не може бути відповіддю на прохання закрити небо. Минув місяць, а ми й далі б'ємося: маємо зброю чи ні.

Що повинен зробити світ, аби зупинити Росію

Врятувати Україну та зберегти свободу у світі;

Україну треба озброїти реактивними літаками та наступальною зброєю;

запровадити більше санкцій проти Росії та її нафти і банків;

залишатися людьми;

врятувати людей, які залишаються у захоплених містах.

Після війни ми відбудуємо Україну й покажемо, що свободу не відібрати: "Покажімо одному чоловіку в Москві, що інших варіантів немає".

Зауважимо, 27 березня відбувається благодійний телемарафон Save Ukraine. Виступи іноземних та українських артистів транслюють телеканали різних країн світу.

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