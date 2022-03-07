У нас дипломатия военного времени, мы бьем – Кулеба о компаниях, что остаются на рынке России

Украина сейчас следует пути дипломатии военного времени. Поэтому, если какие-то компании остаются на рынке России, по ним наносятся дипломатические удары.

Об этом 7 марта рассказал Министр внешних дел Дмитрий Кулеба. По его словам, альтернативы этому пока нет. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Единый вещатель.

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"Мы должны защищать свои интересы"

Министр сказал, что не умаляет действия партнеров Украины и бизнеса по наложению санкций на агрессора. Однако все же многие компании продолжают работать в России, поэтому журналисты попросили это прокомментировать.

Если кто-то не понимает, мы дипломатично бьем. Другого пути нет, потому что мы должны защищать свои интересы,

– сказал Кулеба.

Он добавил, что весь мир должен понять – Путин целится не только в нас. Однако отметил, что Украина на международной арене ведет себя очень дипломатично.

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