Про це 7 березня розповів міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба. За його словами, альтернативи цьому наразі немає. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Єдиний мовник.
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"Ми повинні захищати свої інтереси"
Міністр сказав, що не применшує дії партнерів України та бізнесу щодо накладання санкцій на агресора. Проте все ж багато компаній продовжують працювати в Росії, томужурналісти попросили це прокоментувати.
Якщо хтось чогось не розуміє, ми дипломатично б'ємо. Іншого шляху немає, бо ми повинні захищати свої інтереси,
– сказав Кулеба.
Він додав, що весь світ має зрозуміти – Путін цілиться не лише в нас. Проте зазначив, що Україна на міжнародній арені поводиться дуже дипломатично.
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