Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин. По его словам, на это поручение уже давали немало времени.
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Костин: Договоренности должны отвечать интересам Украины
"У нас есть так называемое срочное поручение ТКГ – разработать план действий по выполнению минских соглашений. Почему "так называемое" срочное – потому что этому поручению уже больше года", – сообщил Костин.
Он отметил, что еще в 2016 году на уровне нормандского формата возникла идея разработать дорожную карту выполнения минских соглашений. Над ней и работали.
Сама собой идея дорожной карты 2016 года предполагала определенную очередность пошагового исполнения тех или иных элементов минских договоренностей.
– подчеркнул представитель украинской делегации.
По наблюдениям Костина, есть очень много разных подходов, в частности, попытки России по существу переписать минские договоренности, включив туда все то, что удовлетворяет их интересы. "Все договоренности должны отвечать интересам Украины, что мы и отстаиваем", – подчеркнул он.
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