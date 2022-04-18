У нас каждый может быть лидером, – Майкл Щур о преимуществах над российским войском
Источник:Минобороны
Майкл Щур рассказал, что в украинском войске рядовые могут предлагать свои идеи. Именно это и есть наше главное преимущество над россиянами.
Украинские военные могут не только выполнять приказ, но и предлагать, как выполнить его лучше. Об этом рассказал журналист Майкл Щур, вступивший с начала войны в ряды теробороны.
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Или, если нет приказа, предлагать собственные решения, которые были бы лучше. В этом и есть наше тотальное преимущество, потому что мы не боимся что-либо предлагать. У нас есть опыт Майдана. Когда мы дружно можем говорить: "Нет, лучше вот так",
– рассказал журналист.
Он отметил, что в украинской армии решение одобряют диалогом, а в российской – "командир умнее всех и все". В Украине есть часть сержантского состава, которая общается с рядовыми и офицерами. Это делает нас значительно сильнее российских оккупантов.
Майк Щур рассказал об украинском войске: видео