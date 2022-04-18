Українські військові можуть не лише виконувати наказ, а й пропонувати, як його виконати краще. Про це розповів журналіст Майкл Щур, який з початку війни вступив до лав тероборони.

Рекомендуємо Ракетні удари по Львову, звернення Медведчука: основне за 54 день війни

Або ж, коли немає наказу, пропонувати власні рішення, які були б кращими. У цьому і є наша тотальна перевага, бо ми не боїмося щось пропонувати. У нас є досвід Майданів. Коли ми дружно можемо казати: "Ні, краще ось так",

– розповів журналіст.

Він зазначив, що в українській армії рішення схвалюють діалогом, а в російській – "командир розумніший за всіх та все". В Україні є частина сержантського складу, яка комунікує з рядовими та офіцерами. Це робить нас значно сильнішими від російських окупантів.

Майк Щур розповів про українське військо: відео