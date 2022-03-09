"У нас нет зерна неправды": глава Черниговщины записал обращение на фоне памятника Шевченко

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус записал обращение к горожанам. В нем он процитировал строки из стихотворения Тараса Шевченко "Доля".

Свое обращение глава Черниговщины записал на фоне памятника Тараса Шевченко. Оно и не удивительно, ведь сегодня украинцы и весь мир отмечают 208 лет со дня рождения Кобзаря.

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Почтил Шевченко и поблагодарил современных героев

Мы просто шли, у нас нет зерна лжи за собой. Сегодня день рождения нашего Тараса Шевченко. Это наш национальный герой. Это наш национальный символ,

– подчеркнул он.

Сегодня же Вячеслав Чаус обратился к другим героям. К тем, кто защищает Черниговщину от врага. В частности он поблагодарил горожан за то, что стоят на своей земле, и что каждый выполняет свою работу.

Глава Черниговщины не имеет никаких сомнений в том, что украинцы одержат победу. Он убежден, что нашу мощь, силу и дух не одолеть. Особенно в случае с совершенно демотивированным вражеским войском.

Смотрите видеообращение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса:

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