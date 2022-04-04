У нас одинаковые ценности, кровь одного цвета, – Зеленский призвал США не забывать об Украине

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину США поддержали нас в борьбе с оккупантами. Владимир Зеленский дал интервью американскому CBS, в котором призвал штаты не забывать об Украине.

Президент Украины, в частности, заявил, что украинцы верят в справедливость и то, что наказанными за военные преступления должен быть не только Путин, но все причастное российское военное командование. Зеленский подчеркнул, что то, что сейчас происходит – это геноцид украинского народа.

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Зеленский призвал США не забывать об Украине

В конце пространного интервью американское СМИ Зеленский поблагодарил журналистку за разговор. Президент Украины пожелал жителям США мирного неба над головой и попросил не забывать нашу страну.

Не забывайте об Украине. Пожалуйста, продолжайте помогать нам. У нас одинаковые ценности. У нас одинаковый цвет крови,

– подчеркнул Зеленский.

К слову, президент Украины добавил, что мы боремся за свободу и обязательно победим.

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