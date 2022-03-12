У нас погибло где-то 1 300 военных, – Зеленский впервые назвал количество наших погибших бойцов

Владимир Зеленский заявил, что ориентировочно 1 300 украинских защитников погибли за время войны. В частности речь идет о погибших с 24 февраля.

Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины 12 марта впервые назвал ориентировочное количество украинских военных, отдавших жизнь в боях за нашу независимость. То есть на 17 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Президент назвал ориентировочное количество погибших украинских военных

Владимир Зеленский заявил, что мы не радуемся количеству погибших в войне.

У нас погибло где-то 1 300 военных людей, а у России – более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло,

– сказал президент Украины.

Владимир Зеленский пояснил, что это не его видение мира в целом. Ведь у россиян также есть родители, к тому же их отправили.

Президент вспомнил, что большинство российских солдат в целом ничего не знают, ведь им рассказывают о каком-то "фашизме".

В частности Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты уже в Украине понимают, что именно они ведут себя как нацисты, блокируют города, не дают людям воду.

Президент вспомнил, что такое количество погибших потому, что правда на нашей стороне.

Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта – смотрите видео