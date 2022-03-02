У нас погибшие и раненые, – на Полтавщине в больницах с ранениями находятся 112 человек
Источник:телеграм Дмитрия Лунина
На Полтавщине в больницах находятся более ста человек. Речь идет о ранении как военных, так и гражданских украинцев.
Соответствующую информацию сообщил в телеграмме глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин. Это случилось 2 марта – на седьмой день войны, которую Россия начала против Украины.
Важно С начала полномасштабного вторжения погибли уже более 2000 мирных украинцев
На Полтавщине убиты и ранены
Украина героически бьет оккупантов. Но, к сожалению, у нас тоже погибшие и раненые. Это – война. На Полтавщине на 2 марта в больницах находятся 112 человек - военных и гражданских,
– написал Лунин.
Глава Полтавской ОГА заявил, что люди с разными травмами, связанными с военными действиями. Им оказывают помощь.
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