У нас теплее, – Ермак анонсировал визит нормандских советников в Украину

Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время политические советники президентов Франции и Германии посетят Украину. Обсудят ситуацию вокруг украинских границ.

Глава Офиса президента сообщил, что на этой неделе уже разговаривал с Эммануэлем Бонном и Йенсом Плетнером. Телефонные звонки состоялись перед поездкой советников в Москву.

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"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации", – указал глава ОП.

Андрей Ермак также рассказал, что провел переговоры с помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. По словам главы Офиса президента, они обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности.

Уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата приедут в Киев. У нас теплее,

– подытожил политик.

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Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась еще в декабре 2019 года. С тех пор Россия блокирует переговоры.

Сейчас разговоры происходят только на уровне министров и советников. Последний раз такая встреча состоялась 6 января и продолжалась 4,5 часа в Москве. На ней присутствовали представители Франции, Германии и России, однако из Украины не было никого.

Перед тем руководитель Офиса президента Андрей Ермак поговорил с политиками по телефону.

В Кремле заявили, что во время встречи договорились о планах по дальнейшим контактам с участием украинского руководства.

Перед тем, 11 ноября 2021 года, должны были состояться переговоры на уровне министров иностранных дел. Однако Москва их сорвала.

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Текст публикации Андрея Ермака:

За последние два дня провел звонок с советником Канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации.

После чего поговорил с помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности.

А уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата приедут в Киев. У нас теплее.