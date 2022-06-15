У нас война, а он едет к Кириллу, – Овдиенко эмоционально отреагировал на речь Папы об Украине

Пока в Украине идет самая масштабная в мире война со времен Второй мировой, Папа Римский очень неоднозначно себя ведет. Кое-где он даже распространяет кремлевские нарративы и хочет ехать к патриарху Кириллу.

Об этом в эфире 24 канала заявил ведущий Артем Овдиенко. Он отмечает, что украинцы рассчитывали на гораздо большую поддержку от Папы Римского. Естественно, его не стоит винить в работе на Кремль, но некие заявления понтифика откровенно удивляют.

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"Если вы не являетесь католиком, то все равно понимаете, насколько важной фигурой является Папа Римский. Мы ожидали от него всесторонней поддержки, потому что мы жертвы. На нас совершил нападение изверг, людоед, убийца, насильник, мародер. Поэтому мы ожидали от понтифика просто максимальной поддержки. Насколько это возможно", – отмечает Артем Овдиенко.

Но Папа Римский откровенно удивил . Недавно он дал интервью итальянскому изданию La Stampa. И там снова много непонятных заявлений о войне в Украине.

Папа Римский иногда распространяет кремлевские нарративы

По словам Овдиенко, Папа начал рассказывать, что война в Украине могла быть "спровоцирована, или ей просто не предотвратили" . Также Франциск попытался приуменьшить жестокость кафиров, приплев, что они используют много чеченских и сирийских наемников.

Ранее Папа Римский вообще жаловался, что война России с Украиной отвлекает человечество от других проблем. Мол, войн сейчас и так много, поэтому нельзя сконцентрироваться только на этом конфликте. А мир вроде бы лучше относится к украинским беженцам, чем к африканским или с Ближнего Востока.

Словом, понтифик распространяет довольно неоднозначные заявления, иногда совпадающие с видением Кремля.

Артем Овдиенко отмечает, что именно Россия рассказывает, что ее спровоцировали на войну, и пытается всячески разбить поддержку Украины. Именно оттуда идет разный бред о биолаборатории, вооружении, ядерной угрозе, базах НАТО и т.д.

Мы-то с вами понимаем, что это бред. И здесь 111 день войны, выходит Папа и говорит, что "не все так однозначно". Вроде бы кем-то была спровоцирована эта война. Да не была она никем спровоцирована! Нет здесь провокаций. Только желание Путина захватить Украину и уничтожить украинцев. Геноцид. Тотальное истребление, – подчеркнул Артем Овдиенко.

Папа не едет в Украину, но хочет увидеться с патриархом Кириллом

Артем Овдиенко возмутился, что Папа Римский все еще хочет увидеться с Кириллом, который благословлял русских захватчиков на убийства и мародерства. Франциск так и не посещает Украину, хотя его сюда неоднократно приглашали.

Приезд Папы продемонстрировал мощную поддержку украинского народа. Но он хочет ехать в Гундяев. Это просто не укладывается в уме.

"Никаких претензий к католикам или римско-католической церкви. Но реально думал, что Папа должен быть здесь среди нас в Украине. Приехать и нас поддержать. Своим телом закрыть Украину от ракетных обстрелов. Это было бы со стороны Папы героизмом. Могли бы его святым назвать. А он едет в Гундяев", – говорит Артем Овдиенко.

Пока Папа Римский неоднозначно высказывается о войне, многие иностранные солдаты уже воюют в рядах ВСУ. Они искусно защищают Украину от российских оккупантов .

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