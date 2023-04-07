Такое мнение в эфире 24 Канала выразил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он подчеркнул, что именно война пока останавливает процесс вступления нашей страны в Альянс. Поскольку НАТО не сможет предоставить все свои уставные гарантии.
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Уникальный опыт Украины
Это первая причина, под которой эксперт называет опыт войны с ядерным государством. Он необходим НАТО не только в плане сдерживания России, но и Китая.
"Это то, к чему НАТО должно готовиться в перспективе нескольких десятков лет и в контексте Тайваня, и в контексте противостояния на Ближнем Востоке. Мы пока уникальный пример понимания современных конфликтов", – отметил эксперт.
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Дополнение восточного фланга
Украина станет не просто сильным союзником НАТО, а незаменимым укреплением ее восточного фланга, считает Краев.
"Без нас невозможно обеспечить безопасность европейской части Альянса. То есть, именно Украина должна стать той силой, которая сможет сдержать потенциально новую агрессию", – сказал он.
Показатель силы Запада
Им уже есть Украина, считает аналитик. Полномасштабная война продемонстрировала всему миру, что даже в таких условиях можно пропагандировать свои ценности и побеждать диктаторов.
Украина – показатель того, что Запад может быть сильным. Поэтому мы должны стать членом НАТО. Украина будет ее символом,
– резюмировал Александр Краев.
Украина – НАТО: последние события
- В Брюсселе прошла встреча комиссии "Украина – НАТО" на уровне министров. Дмитрий Кулеба заявил, что членство в Альянсе является единственным условием безопасности Украины.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом Альянса, но не в ближайшее время. Ибо "сначала нужно обеспечить победу Украины, а потом уже давать обещание".
- Тем временем Финляндия стала 31 членом НАТО. Этому значительно поспособствовала Украина.