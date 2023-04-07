Такое мнение в эфире 24 Канала выразил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он подчеркнул, что именно война пока останавливает процесс вступления нашей страны в Альянс. Поскольку НАТО не сможет предоставить все свои уставные гарантии.

Смотрите также Сейм Литвы принял историческую резолюцию о приглашении Украины в НАТО

Уникальный опыт Украины

Это первая причина, под которой эксперт называет опыт войны с ядерным государством. Он необходим НАТО не только в плане сдерживания России, но и Китая.

"Это то, к чему НАТО должно готовиться в перспективе нескольких десятков лет и в контексте Тайваня, и в контексте противостояния на Ближнем Востоке. Мы пока уникальный пример понимания современных конфликтов", – отметил эксперт.

Владимир Зеленский о защите Украины: смотреть видео

Дополнение восточного фланга

Украина станет не просто сильным союзником НАТО, а незаменимым укреплением ее восточного фланга, считает Краев.

"Без нас невозможно обеспечить безопасность европейской части Альянса. То есть, именно Украина должна стать той силой, которая сможет сдержать потенциально новую агрессию", – сказал он.

Показатель силы Запада

Им уже есть Украина, считает аналитик. Полномасштабная война продемонстрировала всему миру, что даже в таких условиях можно пропагандировать свои ценности и побеждать диктаторов.

Украина – показатель того, что Запад может быть сильным. Поэтому мы должны стать членом НАТО. Украина будет ее символом,

– резюмировал Александр Краев.

Украина – НАТО: последние события