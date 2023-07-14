Интересно, что особую роль НАТО отводит Германии. Генсек подчеркнул, что это "самые широкие оборонные планы после окончания Холодной войны".

Смотрите также Дальнобойные ракеты, тысяча микродронов и ПВО: какое оружие получит Украина после саммита НАТО

Что именно предполагает план НАТО

Олаф Шольц подчеркнул, что Североатлантический альянс должен вооружиться против угрозы.

Россия является самой большой и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе,

– подчеркнули в заявлении НАТО.

По данным журналистов, описание соответствующего плана 4400 страниц. Приводим основные пункты:

в случае угрозы Верховный главнокомандующий НАТО в Европе сможет принять часть решений без консультаций со структурами Североатлантического союза.

300 000 солдат будут находиться в состоянии повышенной готовности, в том числе 35 000 военных Бундесвера.

️Страны "восточного фланга" поддерживают боевые группы союзников. Так, немецкие солдаты защищают Литву, канадские – Латвию, британские – Эстонию, американские – Польшу.

️Предполагается создание второго штаба сухопутных сил НАТО в Висбадене (первый в турецком Измире).

Германия будет важнейшим логистическим узлом.

Предусмотрено принятие дополнительных мер по обеспечению защиты трубопроводов и других коммуникаций от возможных российских диверсий.

Инвестиции членов НАТО в оборону должны составлять не менее 2% от ВВП страны.

️Укрепление подразделений, наделенных тяжелыми вооружениями, чтобы они были способны вести тяжелые бои.

Развитие системы ПВО и увеличение запасов дальнобойных ракет и артиллерийских систем.

Это самые полные оборонные планы со времен окончания Холодной войны,

– заявил Йенс Столтенберг.

Читайте также Советы "остыть" и финишная прямая: оправдал ли саммит в Вильнюсе ожидания Украины

Гарантии безопасности для Украины

На саммите в Вильнюсе члены G7 согласовали гарантии безопасности для нашего государства. Также Владимир Зеленский сообщил, что к ним присоединились еще шесть государств. В частности, Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что гарантии безопасности предусматривают меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии. В частности, поставка оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышать стабильность украинской экономики и энергетики, оказывать техническую и финансовую помощь.

Меры на случай новой агрессии предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки. Также речь идет о поддержке привлечения России к ответственности за агрессию и шагах экономического и юридического характера, направленных на наказание.