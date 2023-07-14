Цікаво, що особливу роль НАТО відводить Німеччині. Генсек наголосив, що це "найширші оборонні плани після закінчення Холодної війни".

Дивіться також Далекобійні ракети, тисяча мікродронів і ППО: яку зброю отримає Україна після саміту НАТО

Що саме передбачає план НАТО

Олаф Шольц наголосив, що Альянс має озброїтися проти загрози.

Росія є найбільшою та найбезпосереднішою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні,

– підкреслили в заяві НАТО.

За даними журналістів, описі відповідного плану 4400 сторінок. Наводимо основні пункти:

у разі загрози Верховний головнокомандувач НАТО в Європі зможе ухвалити частину рішень без консультацій зі структурами Альянсу.

300 000 солдатів будуть перебувати в стані підвищеної готовності, зокрема, 35 000 військових Бундесверу.

️Країни "східного флангу" підтримують бойові групи союзників. Так, німецькі солдати захищають Литву, канадські — Латвію, британські — Естонію, американські — Польщу.

️Передбачається створення другого штабу сухопутних сил НАТО у Вісбадені (перший в турецькому Ізмірі).

️Німеччина буде найважливішим логістичним вузлом.

️Передбачено прийняття додаткових заходів щодо забезпечення захисту трубопроводів та інших комунікацій від можливих російських диверсій.

️Інвестиції членів НАТО в оборону повинні складати не менше, ніж 2% від ВВП країни.

️Зміцнення підрозділів, наділених важкими озброєннями, аби вони були здатні вести важкі бої.

Розвиток системи ППО та збільшення запасів далекобійних ракет й артилерійських систем.

Це найповніші оборонні плани з часів закінчення Холодної війни,

– заявив Єнс Столтенберг.

Читайте також Поради "охолонути" та фінішна пряма: чи виправдав саміт у Вільнюсі очікування України

Гарантії безпеки для України

На саміті у Вільнюсі члени G7 погодили гарантії безпеки для нашої держави. Також Володимир Зеленський повідомив, що до них приєдналися ще шість держав. Зокрема, Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що гарантії безпеки передбачають заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії. Зокрема, постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки.

Окрім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищувати стабільність української економіки й енергетики, надаватимуть технічну і фінансову допомогу.

Заходи на випадок нової агресії передбачають негайні консультації, аби забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. Також йдеться про підтримку у притягнення Росії до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання.