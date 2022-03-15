У них есть право на покой, – Верещук обратилась к СМИ по поводу комментариев мариупольцев

Части жителей окруженного врагами Мариуполя удалось уехать из города. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к журналистам с просьбой пока не требовать от них комментариев.

Из Мариуполя эвакуировались около 20 тысяч человек. Они уехали в Запорожье через Бердянск, сообщает 24 канал.

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Верещук обратилась к журналистам

Около 20 тысяч жителей Мариуполя выехали из города на собственных автомобилях. Некоторые из них уже доехали в Запорожье, а остальные остановились на ночлег в других городах Донецкой и Запорожской областей. Верещук обратилась ко всем украинским журналистам, чтобы они пока не брали комментарии у эвакуированных мариупольцев.

Пожалуйста, дайте людям побыть наедине со своими семьями. Они пережили страшное испытание и имеют право на покой,

– отметила министр.

Обратите внимание, что российские пропагандисты атакуют жителей Мариуполя, которым удалось уехать. Российские "журналисты" требуют у них рассказать, как полк "Азов" не упускал людей из города. Оккупанты в очередной раз пытаются обвинить украинцев в своих зверствах.

По словам Верещука, случаи, когда защитники просили мирных жителей вернуться в город действительно были. Однако это случалось только для их безопасности, ведь враги обстреливали гуманитарный коридор.

Смотрите обращение Ирины Верещук: