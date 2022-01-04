Если из экономики достать примерно триллион долларов, то счастья для Запада не будет. Это заметил в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

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"У них (Запада – 24 канал) тоже есть выгоды от того, что российские деньги работают", – подчеркнул Климкин.

Для балансировки цен

Россия, как пояснил бывший глава МИД, нужна для балансировки цен на энергоносители.

Когда мне говорят: "Запретим импорт российской нефти" , я отвечаю: "И что дальше?",

– заметил Климкин.

Он отметил, что стоит возвращаться к персональным санкциям в отношении окружения Путина. Только это работает абсолютно реально.

"Бить" нужно по активам окружения Путина", – подчеркнул Климкин.

Заметим! Как сообщил экономист Олег Пендзин, единственный способ расчета за поставленные энергоносители России является SWIFT.

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