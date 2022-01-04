Если из экономики достать примерно триллион долларов, то счастья для Запада не будет. Это заметил в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале бывший министр иностранных дел Павел Климкин.
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"У них (Запада – 24 канал) тоже есть выгоды от того, что российские деньги работают", – подчеркнул Климкин.
Для балансировки цен
Россия, как пояснил бывший глава МИД, нужна для балансировки цен на энергоносители.
Когда мне говорят: "Запретим импорт российской нефти" , я отвечаю: "И что дальше?",
– заметил Климкин.
Он отметил, что стоит возвращаться к персональным санкциям в отношении окружения Путина. Только это работает абсолютно реально.
"Бить" нужно по активам окружения Путина", – подчеркнул Климкин.
Санкции против России: главное
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