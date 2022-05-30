Об этом 24 канала рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что на давосском форуме премьер Словакии буквально кричал на представителей других стран, ведь пытался объяснить, что украинцы умирают за их дома.

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Словацкий представитель говорил, что в случае проигрыша Украины завтра Буча может быть где угодно: в Словакии, Польше, Литве или Финляндии, отмечает Пионтковский.

Я почти уверен, что при худшем сценарии – системы залпового огня не дошли, наступление россиян продолжается, представители этих стран начнут воевать в Украине. Я говорю о введении войск Польши, стран Балтии и Финляндии,

– говорит Пионтковский.

Они ведь прекрасно понимают, что с ними сделают российские фашисты, одурманенные «своими Бучами» в Украине, добавляет публицист.

По словам Пионтковского, население Польши почти такое же, как Украина. Страны Балтии тоже прекрасно помнят все, поэтому общий потенциал, который могут предложить эти страны – около 60 миллионов отлично подготовленных военных, говорит он.

Отношения Словакии и Украины – последнее

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Зузаной Чапутовой – президентом Словакии. Одной из приоритетных тем стал импорт горючего в Украину. Украинский лидер поблагодарил президенту Словакии за гуманитарную и оборонную помощь. Кроме того, Зеленский пригласил Чапутову посетить Украину.

Словакия и Польша хотят, чтобы Украина как можно скорее получила статус кандидата в Европейский Союз. Поэтому государства будут работать над этим процессом.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к власти и народу Словакии. Он заверил, что Украина испытывает мощную поддержку и не даст России осуществить свое преступное намерение. Украина стала форпостом для всего цивилизованного мира, которому удалось остановить русских оккупантов. Наш народ и армия остановили россиян и делают все для того, чтобы агрессор как можно скорее потерпел крах.

Украина как ни одно другое государство знает, что такое дело с Россией, использующей все рычаги влияния для своих целей. На фоне 6-го пакета санкций против России, наше государство пытается объяснить странам ЕС, к чему может привести зависимость от Москвы. Президент Владимир Зеленский во время обращения в парламент Словакии на примере Украины продемонстрировал, к чему приводит зависимость от России.

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