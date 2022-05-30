Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що на давоському форумі прем'єр Словаччини буквально кричав на представників інших країн, адже намагався пояснити, що українці помирають за їх домівки.

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Словацький представник говорив, що у випадку програшу України – завтра Буча може бути де завгодно: у Словаччині, Польщі, Литві чи Фінляндії, зазначає Піонтковський.

Я майже впевнений, що за найгіршого сценарію – системи залпового вогню не дійшли, наступ росіян продовжується, то представники цих країн почнуть воювати в Україні. Я кажу про введення військ Польщі, країн Балтії та Фінляндії,

– говорить Піонтковський.

Адже вони чудово розуміють, що з ними зроблять російські фашисти, одурманені «своїми Бучами» в Україні, додає публіцист.

За словами Піонтковського, населення Польщі майже таке ж, як і України. Країни Балтії теж чудово пам'ятають все, тому загальний потенціал, який можуть запропонувати ці країни – близько 60 мільйонів чудово підготованих військових, каже він.

Стосунки Словаччини та України – останнє

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини. Однією з пріоритетних тем став імпорт пального в Україну. Український лідер подякував президентці Словаччини за гуманітарну та оборонну допомогу. Окрім того, Зеленський запросив Чапутову відвідати Україну.

Словаччина та Польща хочуть, аби Україна якомога швидше отримала статус кандидата в Європейський Союз. Тому держави працюватимуть над цим процесом.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади та народу Словаччини. Він запевнив, що Україна відчуває потужну підтримку та не дасть Росії здійснити свій злочинний намір. Україна стала форпостом для всього цивілізованого світу, якому вдалося зупинити російських окупантів. Наш народ та армія зупинили росіян та роблять усе для того, щоб агресор якомога швидше зазнав краху.

Україна як жодна інша держава знає, що таке мати справу з Росією, яка використовує всі важелі впливу для своїх цілей. На тлі 6-го пакета санкцій проти Росії наша держава намагається пояснити країнам ЄС, до чого може призвести залежність від Москви. Президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Словаччини на прикладі України продемонстрував, до чого призводить залежність від Росії.

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