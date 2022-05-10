Зеленський згадав про розміщення Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму

Президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Словаччини на прикладі України продемонстрував, до чого призводить залежність від Росії, повідомляє 24 канал.

До речі Є прогрес, але треба ще працювати, – фон дер Ляєн про зустріч з Орбаном

Зеленський наголосив на необхідності 6-го пакета санкцій проти Росії, який досі узгоджують країни Євросоюзу. Відповідно до нього, на російську нафту накладуть ембарго, однак Словаччині, Угорщині та Чехії як виняток пропонують приєднатися до санкцій у 2024 році.

Український президент висловив розуміння, що Словаччині складно відмовитися від російських енергоресурсів. Водночас він розповів про наслідки боротьби російських політиків за постачання в Україну газу з Росії.

Вони пропонували різні нібито вигідні варіанти – абсолютно неринкові, дешеві й зручні передусім для Москви. Пропонували, щоб отримати у нас політичне рішення про більший обсяг постачання та про легшу схему розрахунку за російський газ,

– сказав глава держави.

Як заявив Зеленський, донедавна Україна була одним із найбільших напрямків збуту для "Газпрому".

"До чого це призвело? Україна залежала не просто від російського газу, а й від російських політичних рішень. І будь-які спроби перейти хоча б на ринкові умови в постачанні завершувалися газовими війнами, а зрештою – й кабальною газовою угодою, яка становила пряму загрозу для нашого суверенітету", – розповів він.

Також президент України згадав про розміщення Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.

Зокрема, вони говорили про умови так званої оренди для флоту, підвʼязуючи під це ще й газове питання. Ніби може бути якась вигода державі від удаваної знижки на російський газ, коли російський флот залишається на українській території,

– розповів Зеленський.

Глава держави заявив, що Росія створювала ширму для захоплення території України, що й сталося у 2014 році.

"Ось що було в нашій історії. І ось чого я раджу уникати всім нашим друзям, які можуть хоча б на відсоток опинитися в такій самій політичній залежності від Росії", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна першою побачила, як Росія порушує угоди, які їй не до вподоби. За його словами, Москва перетворює комерційні зв'язки на ланцюг для стримування.

Російський Чорноморський флот був використаний при захопленні Криму. А зараз блокує море для нас і б'є ракетами по наших мирних містах. Ну а газ Росія намагається використовувати зараз, щоб тримати в покорі увесь Європейський континент,

– резюмував Зеленський.

Санкції проти Росії: що відомо

Дізнайтесь більше – "ядерна бомба" на економіку Росії, – економіст про нафтове ембарго: дивіться відео