Двух военнослужащих ВМСУ обвинило в сотрудничестве с РФ начальника института военно-морских сил Одесской морской академии капитана первого ранга Петра Гончаренко и командира корабля "Александр Охрименко" капитана второго ранга Анатолия Люлько.

Все, что связано с Россией и событиями в Крыму, имеет два цвета: белый – это украинский, и черный это – российский. Серого цвета нет. Так прокомментировал эту ситуацию в интервью изданию "Думская" контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Интересно Украина может первой после США получить современный боевой катер: заявление контр-адмирала

По его мнению, нельзя быть украинцем и говорить: "Да, мы вышли (из Крыма – 24 канал)", но при этом поддерживать отношения с той властью, которая там находится сейчас.

Я лично вышел из Крыма 10 апреля 2014 года со всей своей семьей. Посадил в машину жену, детей и начальника связи ВМС, кстати. Со всеми пожитками мы выехали,

– сообщил Алексей Неижпапа.

"Мне тогда помог генерал Гуляк (начальник Военной академии генерал-майор Олег Гуляк – 24 канал). Разместил вещи у себя здесь. Мы с ним дружим до сих пор. Он единственный, кого я тогда знал в Одессе", – добавил Неижпапа.

Контр-адмирал заявил, что с того момент в Крым не ездил. Даже не пустил туда свою жену на похороны ее отца в 2015 году.

"Мне не звонит ФСБ. Есть какие-то бывшие военнослужащие, которые уволились в запас еще до событий 2014 года и находятся в Крыму. Они пытаются навести контакт, но я им не отвечаю. Я не знаю, кто у них за спиной и кто все это пишет. ФСБ может заставить пойти на измену даже хорошего человека. Я к этому отношусь только так," – рассказал Алексей Неижпапа.



Алексей Неижпапа / Фото Думская

Он также добавил о ситуации, которая касается офицеров и российского паспорта. Алексей Неижпапа понимает, что многие оставили там жилье, ценности, родственников. Однако не может понять, как у офицера Вооруженных сил Украины может быть паспорт страны, с которой воюем. Контр-адмирал относится к этому категорично и поедет в Крым только тогда, когда там будет сине-желтый флаг.

Читайте также Азовское море – это не лужа России, – командующий ВМС об обороне региона

"Гончаренко передал полномочия временно исполняющему обязанности начальника института. Будет объявлен конкурс на нового начальника института ВМС. Люлько отстранен от должности на время проведения расследования, его нет на корабле. Для меня неприемлемо, что у моего офицера российский паспорт", – подытожил Неижпапа.