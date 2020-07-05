Двох військовослужбовців ВМСУ звинуватило у співпраці з РФ – начальника інституту військово-морських сил Одеської морської академії капітана першого рангу Петра Гончаренко і командира корабля "Олександр Охрименко" капітана другого рангу Анатолія Люлько.

Все, що пов'язано з Росією та подіями в Криму має два кольори: білий – це український, і чорний це – російський. Сірого кольору немає. Так прокоментував цю ситуацію в інтерв’ю виданню "Думская" контрадмірал Олексій Неїжпапа.

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На його думку, не можна бути українцем і говорити: "Так, ми вийшли (з Криму – 24 канал)", але при цьому підтримувати відносини з тією владою, яка там перебуває зараз.

Я особисто вийшов з Криму 10 квітня 2014 року з усією своєю родиною. Посадив в машину дружину, дітей і начальника зв'язку ВМС, до речі. З усіма пожитками ми виїхали,

– повідомив Олексій Неїжпапа.

"Мені тоді допоміг генерал Гуляк (начальник Військової академії генерал-майор Олег Гуляк – 24 канал). Розмістив речі у себе тут. Ми з ним товаришуємо досі. Він єдиний, кого я тоді знав в Одесі", – додав Неїжпапа.

Контрадмірал заявив, що з того момент до Криму не їздив. Навіть не пустив туди свою дружину на похорон її батька у 2015 році.

"Мені не дзвонить ФСБ. Є якісь колишні військовослужбовці, які там звільнилися в запас ще до подій 2014 року і перебувають в Криму. Вони намагаються навести контакт, але я їм не відповідаю. Я не знаю, хто у них за спиною і хто все це пише. ФСБ може змусити піти на зраду навіть хорошу людину. Я до цього ставлюся тільки так," – розповів Олексій Неїжпапа.



Олексій Неїжпапа / Фото Думская

Він також додав про ситуацію, яка стосується офіцерів і російського паспорта. Олексій Неїжпапа розуміє, що багато хто залишив там житло, цінності, родичів. Проте не може зрозуміти, як у офіцера Збройних сил України може бути паспорт країни, з якої воюємо. Контрадмірал ставиться до цього категорично й поїде в Крим лише тоді, коли там буде синьо-жовтий прапор.

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"Гончаренко передав повноваження тимчасово виконуючому обов'язки начальника інституту. Буде оголошено конкурс на нового начальника інституту ВМС. Люлько відсторонений від посади на час проведення розслідування, його немає на кораблі. Для мене є неприйнятним, що мій офіцер має російський паспорт", – підсумував Неїжпапа.