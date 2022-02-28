У оккупантов не получается взять Украину оружием, – в СБУ опровергли очередную ложь Кремля
Источник:СБУ
Россияне пытаются давить на украинцев психологически. Для этого они массово распространяют фейки в соцсетях.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 27 февраля. Оккупанты пытаются распространять дезинформацию в сети.
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"У оккупантов не получается взять нашу страну оружием, поэтому они пытаются дезинформировать украинцев. И распространяют в сети очередные фейки", – отметили в СБУ.
Речь идет о двух главных лживых сообщениях, распространяющих в сети. Первый о якобы тотальном мониторинге мессенджеров со стороны СБУ.
Враг пытается убедить людей в том, что спецслужбы хотят прослушивать и записывать все звонки и разговоры.
Второй о том, что войска России начнут "глушить" связь в прифронтовой зоне, чтобы объявить фейк о капитуляции Украины.
Оба фейка свидетельствуют, что военная стратегия оккупантов провалилась, и теперь они попытаются сеять панику. Но нам эта тактика уже давно знакома!,
– подчеркнули в СБУ.
Украинцев призвали не верить дезинформации врага. В то же время призвали сбрасывать информацию о перемещении оккупантов в официальный чат-бот @stop_russian_war_bot.
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