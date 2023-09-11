Например, у российских террористов нет лазерного наведения снарядов "Краснополь" и БПЛА, чтобы управлять ими. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Обратите внимание Нам это будет "играть на руку", – лейтенант сказал, какие проблемы возникнут у россиян в холодный период

На что жалуются российские оккупанты

Захватчики продолжают подробно описывать постоянные проблемы, препятствующие российским операциям на линии фронта в Украине. Диверсионно-разведывательная группа "Русич", ультраправое российское нерегулярное военизированное формирование, 8 сентября опубликовала список разнообразных проблем, которые, как она утверждает, постоянно возникают на линии фронта.

Так, "Русич" утверждал, что российская контрбатарейная дальность и точность уступают украинским возможностям, и подчеркивал, что у российских войск нет лазерного наведения снарядов "Краснополь" и БПЛА, чтобы управлять ими.

Также утверждалось, что российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" менее устойчива к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), чем предоставленные Украине американские системы HIMARS. "Русич" отметил, что многие россияне покупают собственные коммуникационные технологии, что усложняет связь между разными подразделениями, которые используют разные модели технологий.

Группа "Русич" утверждала, что российские войска не эвакуируют раненых или убитых из прифронтовых районов, и что это отсутствие эвакуации побудило часть российского персонала отказаться от выполнения боевых задач,

– рассказали в ISW.

Там подчеркнули, что Русич может сталкиваться с этими проблемами с большей интенсивностью и частотой, чем российские войска, поскольку это небольшое и нерегулярное формирование, но ISW регулярно наблюдает, как другие российские подразделения выражают подобные проблемы с контрбатарейными возможностями, связью и эвакуацией. .

Проблемы россиян с людьми и техникой

Напомним, что недавно начальник прессслужбы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш рассказал, что так называемая "вторая армия мира" имеет серьезные проблемы с личным составом и техникой.

Так, у оккупантов серьезно возникает проблема с людьми и техникой. Враг пытается латать дыры, опрокидывая подразделения с места на место, привлекая резервы, военные компании.

Людей заставляют принудительно переходить в НДС, ведь за них не нужно отвечать перед русским народом. Сейчас появляется большое количество новых военных компаний, однако у них не налажено взаимодействие между собой.