Наприклад, російські терористи не мають лазерного наведення снарядів "Краснопіль" і БПЛА, щоб керувати ними. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Зверніть увагу Нам це "гратиме на руку", – лейтенант сказав, які проблеми виникнуть в росіян в холодний період

На що скаржаться російські окупанти

Загарбники продовжують детально описувати постійні проблеми, які перешкоджають російським операціям на лінії фронту в Україні. Диверсійно-розвідувальна група "Русич", ультраправе російське нерегулярне воєнізоване формування, 8 вересня опублікувала список різноманітних проблем, які, як вона стверджує, постійно виникають на лінії фронту.

Так, "Русич" стверджував, що російська контрбатарейна дальність і точність поступаються українським можливостям, і наголошував, що російські війська не мають лазерного наведення снарядів "Краснопіль" і БПЛА, щоб керувати ними.

Також стверджувалось, що російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо-С" менш стійка до радіоелектронної боротьби (РЕБ), ніж надані Україні американські системи HIMARS. "Русич" зазначив, що багато росіян купують власні комунікаційні технології, що ускладнює зв’язок між різними підрозділами, які використовують різні моделі технологій.

Група "Русич" стверджувала, що російські війська не евакуюють поранених або вбитих з прифронтових районів, і що ця відсутність евакуації спонукала частину російського персоналу відмовитися від виконання бойових завдань,

– розповіли в ISW.

Там підкреслили, що "Русич" може стикатися з цими проблемами з більшою інтенсивністю та частотою, ніж російські війська, оскільки це невелике та нерегулярне формування, але ISW регулярно спостерігає, як інші російські підрозділи висловлюють подібні проблеми з контрбатарейними можливостями, зв’язком та евакуацією.

Проблеми росіян з людьми та технікою

Нагадаємо, що нещодавно начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що так звана "друга армія світу" має серйозні проблеми з особовим складом та технікою.

Так, в окупантів серйозно постає проблема з людьми й технікою. Ворог намагається латати дірки, перекидаючи підрозділи з місця на місце, залучаючи резерви, військові компанії тощо.

Людей змушують примусово переходити в ПВК, адже за них не треба відповідати перед російським народом. Зараз з'являється дуже багато нових військових компаній, проте у них не налагоджена взаємодія між собою.