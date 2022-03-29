У орков порядочная часть снарядов не взрывается, – Ким пожаловался на "бракованные трофеи"

Украинские защитники регулярно собирают трофеи после боев с российскими захватчиками. Впрочем, николаевские защитники жалуются на их качество.

Об этом рассказал Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. Он объяснил, что впервые разочаровался тем, что у оккупантов собрали много боеприпасов.

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Снаряд, который попал во врага, не разорвался

Ким объяснил, что украинские военные 28 марта прицельным огнем попали в дорогую машину врага – прилетело прямиком в кабину. Впрочем, снаряд не разорвался. Выяснилось, что наши воины стреляли снарядами, которые ранее забрали у захватчиков.

"Начал интересоваться: оказывается, что у орков порядочная треть снарядов не срабатывает. Теперь думаем, использовать их снаряды или нет", – подытожил чиновник.

Ким разочаровался из-за "бракованных трофеев": смотрите видео