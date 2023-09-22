Мама Андрея Пильщикова рассказала, как у него появился позывной "Джус"

25 августа в результате столкновения двух самолетов погиб украинский пилот Андрей Пильщиков. Большинство из нас знают его под позывным "Джусом". Но явился он не сразу.

Об истории возникновения позывного поведала мать "Джуса" в интервью. По ее словам, так сына стали называть позже.

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Позывной появился на вечеринке

Лилия рассказала, что в 2019 году Андрея и еще нескольких ребят из других бригад пригласили в Калифорнию на авиабазу. Его подняли на F-15 и он смог почувствовать, что это за самолет.

Он увидел характерные жесты, которыми пилоты обмениваются друг с другом, и, вернувшись, приучал к ним ребят,

– рассказывает она.

Сам же позывной появился на вечеринке. Тогда пилоты начали обсуждать, что знают о ее Андрее. И они вспомнили, что он не употребляет алкоголь, заказывая сок. Собственно, на английском сок будет juice – откуда и позывной "Джус".

Правда, позывной просто так не давали. Сначала нужно было пройти испытание. Для этого необходимо съесть сырое яйцо со скорлупой. Мать пилота говорит, что "он бы в жизни такого не сделал". Но все же пошел на этот шаг.

Так ему дали имя "Джус". Насколько мне известно, это единственный раз, когда украинскому пилоту дали позывной именно по американским традициям,

– добавила она.

Лилия отметила, что общение вышло за пределы военной службы. Она добавила, что те люди сейчас сплотились и учредили фонд поддержки украинских летчиков Wingmen for Ukraine.

Увлекался авиацией с детства

Мама "Джуса" также вспомнила, что он с детства проявлял пристрастие к самолетам. Говорит, что малыш ходил к сорнякам близ Чугуевского аэродрома, чтобы фотографировать воздушные суда.

Также на его увлечение авиацией повлиял троюродный брат Владислав Попов. Он был лучшим штурманом Харьковского авиационного завода.

Владислав работал на директорском борту Ан-74, его фрахтовали для транспортировки в Африке. К сожалению, этот борт был уничтожен при посадке в Чаде. Смерть брата очень запечатлелась в памяти 13-летнего Андрея.