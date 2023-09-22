Про історію виникнення позивного розповіла матір "Джуса" в інтерв'ю. За її словами, так сина почали називати пізніше.

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Позивний з'явився на вечірці

Пані Лілія розповіла, що у 2019 році Андрія та ще кількох хлопців з інших бригад запросили до Каліфорнії на авіабазу. Його підняли на F-15, і він зміг відчути, що це за літак.

Він побачив характерні жести, якими пілоти обмінюються один з одним, і, повернувшись, привчав до них хлопців,

– розповідає вона.

Сам же позивний з'явився на вечірці. Тоді пілоти почали обговорювати, що знають про її Андрія. І вони пригадали, що він не вживає алкоголю, замовляючи натомість сік. Власне, англійською сік буде juice – звідки і позивний "Джус".

Правда, позивний просто так не давали. Спочатку потрібно було пройти випробування. Для цього необхідно з'їсти сире яйце зі шкарлупою. Матір пілота каже, що "він би в житті такого не зробив". Але все ж пішов на цей крок.

Так йому дали ім'я "Джус". Наскільки мені відомо, це єдиний раз, коли українському пілотові дали позивний саме за американськими традиціями,

– додала вона.

Пані Лілія зауважила, що спілкування вийшло за межі військової служби. Вона додала, що ті люди зараз згуртувалися та заснували фонд підтримки українських льотчиків Wingmen for Ukraine.

Захоплювався авіацією з дитинства

Мама "Джуса" також пригадала, що він змалечку проявляв пристрасть до літаків. Каже, що малим ходив до бур'янів поблизу Чугуївського аеродрому, щоб фотографувати повітряні судна.

Також на його захоплення авіацією вплинув троюрідний брат Владислав Попов. Він був найкращим штурманом Харківського авіаційного заводу.

Владислав працював на директорському борті Ан-74, його фрахтували для транспортування в Африці. На жаль, цей борт знищили під час посадки у Чаді. Смерть брата дуже закарбувалася у пам'яті 13-річного Андрія.