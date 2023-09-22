В інтерв'ю мама Андрія Пільщикова Лілія Авер'янова розповіла, що вперше він побачив традицію зі спалювання піаніно, коли загинув друг "Джуса".

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Друг загинув під час навчань

Сталося це у жовтні 2018 року, коли в Україні відбулися багатонаціональні військові навчання "Чисте небо". В них брали участь близько тисячі представників з 9 країн, а керували навчанням командувачі з України та США.

Тоді Андрій затоваришував з деякими пілотами зі США, пригадує мама. Він навіть підлаштувався під формат американського льотчика. Для цього одягнув не форму, яку видавали, а льотний комбінезон.

Він мав бути одним серед них, щоб вони бачили, що щось схоже на їхню авіацію в Україні є. Може, якоюсь мірою, це був блеф з його сторони, але конструктивний блеф. Андрій з усіх сил намагався показати, що ми не гірші,

– розповідає пані Лілія.

Під час навчань "Джус" дізнався багато традицій пілотів. Як радісних, так і ні. Так, одного разу втратили екіпаж, членом якого був друг Андрія. Тоді він уперше побачив традицію спалювання піаніно. Тоді на Вінниччині під час "Чистого неба" впав літак Су-27. Загинули український, а також американський пілоти. Піаніно, щоб вшанувати пам'ять льотчиків, спалили на аеродромі Старокостянтинова.

Він надіслав мені відео, і я тоді подумала: не дай Боже дожити до того, щоб палили піаніно по ньому,

– пригадує вона.

Побратими Андрія Пільщикова, а також В'ячеслава Мінка та Сергія Проказіна також встановили піаніно на злітній смузі, щоб попрощатися з ними. Вони зіграли "Адажіо" Альбіноні, після чого музичний інструмент спалили.

Пані Лілія додала, що сама грає на піаніно та має музичний інструмент вдома. І перше, що вона зробить після повернення до Харкова, – винесе його з дому.