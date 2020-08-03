У пирамид в Египте автобус упал в канал, погибли 8 человек
Восемь человек погибли 2 августа в районе Эль-Марьют неподалеку пирамид Гизы в Египте – микроавтобус, в котором они ехали, упал в оросительный канал.
По предварительным данным, авария с жуткими последствиями произошла 2 августа примерно в 20 часов южнее египетской столицы Каира, недалеко пирамид Гизы. Об этом рассказали на новостном портале Al Youm As Sabi.
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Водитель, вероятно, не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в канал. Спасателям удалось вызволить из воды живыми 7 человек, но 8 – погибли.
Заметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в ДТП ежегодно погибают 12 000 человек (в Украине, для сравнения, в 2019 году погибли 4 000 человек). И это при том, что госстат Египта уверяет: количество аварий снизилось на четверть.
Для Египта, к сожалению, характерно, что водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне. Поэтому наиболее частой причиной ДТП называют именно "человеческий фактор".
Микроавтобус упал в канал в Египте, погибли 8 человек / Фото youm7
7 человек удалось спасти / Фото youm7
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