Восемь человек погибли 2 августа в районе Эль-Марьют неподалеку пирамид Гизы в Египте – микроавтобус, в котором они ехали, упал в оросительный канал.

По предварительным данным, авария с жуткими последствиями произошла 2 августа примерно в 20 часов южнее египетской столицы Каира, недалеко пирамид Гизы . Об этом рассказали на новостном портале Al Youm As Sabi.

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Водитель, вероятно, не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в канал. Спасателям удалось вызволить из воды живыми 7 человек, но 8 – погибли.

Заметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в ДТП ежегодно погибают 12 000 человек (в Украине, для сравнения, в 2019 году погибли 4 000 человек). И это при том, что госстат Египта уверяет: количество аварий снизилось на четверть.

Для Египта, к сожалению, характерно, что водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне. Поэтому наиболее частой причиной ДТП называют именно "человеческий фактор".

Важно: по предварительной информации, микроавтобус перевозил местных рабочих. Иностранных граждан, включая и граждан Украины, в автобусе вроде бы не было.



Микроавтобус упал в канал в Египте, погибли 8 человек / Фото youm7



7 человек удалось спасти / Фото youm7