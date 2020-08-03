Восьмеро людей загинули 2 серпня в районі Ель-Марьют неподалік пірамід Гізи в Єгипті – мікроавтобус, в якому вони їхали, впав у зрошувальний канал.

За попередніми даними, аварія з моторошними наслідками сталася 2 серпня приблизно о 20 годині на південь від єгипетської столиці Каїра, неподалік пірамід Гізи. Про це розповіли на новинному порталі Al Youm As Sabi.

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Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і впав у канал. Рятувальникам вдалося визволити з води живими 7 людей, але 8 – загинули.

Зауважимо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Єгипті в ДТП щорічно гинуть 12 тисяч людей (в Україні, для порівняння, у 2019 році загинули 4 тисячі людей). І це при тому, що держстат Єгипту запевняє: кількість аварій знизилася на чверть.

Для Єгипту, на жаль, характерно, що водії грубо порушують правила дорожнього руху, не дотримуються швидкісного режиму і здійснюють небезпечні маневри під час обгону. Тож найчастішою причиною ДТП називають саме "людський фактор".

Важливо: за попередньою інформацією, мікроавтобус перевозив місцевих робітників. Іноземних громадян, враховуючи й громадян України, в автобусі начебто не було.



МІкроавтобус впав у канал в Єгипті, загинули 8 людей / Фото youm7



7 людей вдалося врятувати / Фото youm7

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