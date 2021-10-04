У побережья Калифорнии случился масштабный разлив нефти

В США вблизи побережья Южной Калифорнии произошел масштабный разлив нефти. В результате инцидента ощутимо пострадала местная фауна.

По информации властей города Гантингтон-Бич, в воды округа Ориндж разлилось более половины тонны нефти.

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Разлив нефти в Калифорнии

Инспектор округа Ориндж Катрина Фоули пояснила, что разлив нефти вызвал неисправность трубопровода, соединенного с нефтяной платформой.

В компании Amplify Energy, которой принадлежит трубопровод, впоследствии проинформировали, что его отключили.

Последствия инцидента для фауны

Инцидент имел ужасные последствия для местной фауны. В частности, на пляже из океана выносит мертвых птиц и рыб.

Береговая охрана США развернула плавучие барьеры, чтобы остановить дальнейшее распространение нефти, в частности, на территорию местного экологического заповедника.

Кроме того, власти Гантингтон-Бич из-за разлива нефти были вынуждены отменить последний день ежегодного авиашоу.

К слову, это один из масштабных разливов нефти в истории Южной Калифорнии.

В Калифорнии – массовый разлив нефти в океан / Фото АР

Предыдущий похожий инцидент в Калифорнии

В 1990 году из-за аварии нефтяного танкера в Гантингтон-Бич в океан попало примерно 1,6 миллиона литров нефти.

Инцидент привел к тому, что там массово гибла рыба и птицы.

Разлив нефти случился в городе Гантингтон-Бич: смотрите карту