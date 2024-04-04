Более сотни пассажиров на борту: у побережья Таиланда вспыхнул паром с туристами

У берегов Таиланда 4 апреля произошел пожар на пароме с более чем сотней туристов на борту. Пламя быстро охватило судно, а пассажиры начали прыгать в море, чтобы спастись от огня.

Известно, что паром отправился из прибрежной провинции Сурат Тани в среду вечером и должен был прибыть в Ко Тао, небольшого туристического острова в Сиамском заливе. Именно тогда на борту вспыхнул пожар.

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Один из пассажиров судна поделился с журналистами, что сначала он услышал треск, а затем почувствовал запах дыма. Менее чем через пять минут он увидел пламя на борту, а люди вокруг начали паниковать.

Впоследствии в сети также опубликовали шокирующие кадры, на которых туристы спасаются от огня и выпрыгивают в воду.

Были ли на борту украинцы

По состоянию на 14:30 часов 04 апреля информация о пострадавших гражданах Украины в результате пожара на судне отсутствует. Об этом сообщили журналисты OBOZ.UA со ссылкой на источники в посольстве Украины в Королевстве Таиланд. В посольстве отметили, что обращений на горячую линию по этому инциденту к ним не поступало.

Стоит добавить, что местные власти в Таиланде также заявили, что в результате пожара на туристическом пароме информации о пострадавших нет.

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