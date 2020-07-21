Заложники автобуса в Луцке уже более семи часов ждут освобождения. Тем временем полиция проверяет, не оставил ли террорист в каком-то другом месте взрывчатку.

О том, что пока нет подтверждений, что она действительно где-то оставлена террористом, в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".

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У нас пока нет подтверждения, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может управлять дистанционно. Пока нет информации о местоположении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть,

– сказал Геращенко.

При этом Геращенко отметил: полиция изучает его маршрут, чтобы где-то найти зацепку о вероятном расположении второй взрывчатки.

Взрывы в центре Луцка

С определенной периодичностью вблизи автобуса с пленными раздаются выстрелы или даже взрывы. Геращенко говорит, что это могут быть взрывпакеты, которые взрывает сам террорист. "Я думаю, что это что-то типа взрывпакетов, неосколочные взрывные устройства, которые он бросает через окно", – рассказал Геращенко.

Говоря о том, какими будут действия правоохранителей далее, заместитель министра сказал: "Переговоры и еще раз переговоры. Потому что только переговоры могут гарантировать безопасность и заложников, и самого правонарушителя. До тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности переговоров".

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Вторая взрывчатка: откуда информация

Информацию о том, что террорист имеет еще захваченных заложников, утром начали распространять местные СМИ. Впоследствии в телеграмм-каналах появились сообщения, что Максим Плохой мог заминировать какие-то инфраструктурные объекты в Луцке.

Пока эта информация остается неподтвержденной, однако ради безопасности жителей прилегающих к Театральной площади домов, начинают эвакуировать.

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