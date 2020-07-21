У полиции пока нет информации о других взрывчатках, которыми Плохой может управлять дистанционно
Заложники автобуса в Луцке уже более семи часов ждут освобождения. Тем временем полиция проверяет, не оставил ли террорист в каком-то другом месте взрывчатку.
О том, что пока нет подтверждений, что она действительно где-то оставлена террористом, в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".
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У нас пока нет подтверждения, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может управлять дистанционно. Пока нет информации о местоположении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть,
– сказал Геращенко.
При этом Геращенко отметил: полиция изучает его маршрут, чтобы где-то найти зацепку о вероятном расположении второй взрывчатки.
Взрывы в центре Луцка
С определенной периодичностью вблизи автобуса с пленными раздаются выстрелы или даже взрывы. Геращенко говорит, что это могут быть взрывпакеты, которые взрывает сам террорист. "Я думаю, что это что-то типа взрывпакетов, неосколочные взрывные устройства, которые он бросает через окно", – рассказал Геращенко.
Говоря о том, какими будут действия правоохранителей далее, заместитель министра сказал: "Переговоры и еще раз переговоры. Потому что только переговоры могут гарантировать безопасность и заложников, и самого правонарушителя. До тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности переговоров".
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Вторая взрывчатка: откуда информация
Информацию о том, что террорист имеет еще захваченных заложников, утром начали распространять местные СМИ. Впоследствии в телеграмм-каналах появились сообщения, что Максим Плохой мог заминировать какие-то инфраструктурные объекты в Луцке.
Пока эта информация остается неподтвержденной, однако ради безопасности жителей прилегающих к Театральной площади домов, начинают эвакуировать.
Какие требования террориста Максима Плохого, который захватил заложников в Луцке
- Максим Плохой при общении с правоохранителями и журналистами отметил: свои требования изложил на страницах в соцсетях. Оказалось, что он действительно изложил свои намерения в твиттере за несколько часов до того, как совершил задуманное.
- Конкретных требований вроде "миллион долларов наличными" у него нет. В связи с тем, что было в его сообщении в твиттере, ему нужно признание от государственных деятелей, что они – террористы. "Все выкладывают в соцсетях на свои страницы и ютуб видеообращение с текстом "Я... фамилия, имя, отчество, террорист в законе".
- Зеленский, по требованию террориста, должен был опубликовать видеообращение с текстом "Фильм "Земляне 2005 года". Смотреть всем".