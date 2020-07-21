Заручники автобуса у Луцьку вже понад сім годин чекають на звільнення. Тим часом поліція перевіряє, чи не залишив терорист в якомусь іншому місці вибухівку.

Про те, що наразі немає підтверджень, що вона справді десь залишена терористом, в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає "Інтерфакс-Україна".

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У нас поки немає підтвердження, що в дійсності існує другий вибуховий пристрій, яким він може керувати дистанційно. Поки немає інформації про місце розташування. Було сказано абстрактно, що такий пристрій є,

– сказав Геращенко.

При цьому Геращенко зазначив: поліція вивчає його маршрут, аби десь знайти зачіпку про ймовірне розташування другої вибухівки.

Вибухи у центрі Луцька

З певною періодичністю поблизу автобуса із полоненими лунають постріли чи навіть вибухи. Геращенко каже, що це можуть бути вибухові пакети, які підриває сам терорист. "Я думаю, що це щось типу вибухових пакетів, неосколочние вибухові пристрої, які він кидає через вікно", – розповів Геращенко.

Говорячи про те, якими будуть дії правоохоронців далі, заступник міністра сказав: "Переговори і ще раз переговори. Тому що тільки переговори можуть гарантувати безпеку і заручників, і самого правопорушника. Доти, поки не будуть вичерпані всі можливості переговорів".

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Друга вибухівка: звідки інформація

Інформацію про те, що терорист має ще захоплених заручників, вранці почали поширювати місцеві ЗМІ. Згодом у телеграм-каналах з'явилися повідомлення, що Максим Плохой міг замінувати якісь інфраструктурні об'єкти у Луцьку.

Поки ця інформація залишається непідтвердженою, однак заради безпеки, мешканців прилеглих до Театрального майдану будинків, починають евакуйовувати.

Які вимоги теростита Максима Плохого, який захопив заручників у Луцьку