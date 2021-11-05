Сейчас чиновник из окружения Байдена находится в Шотландии. Он не вернулся президентским бортом в США.
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У помощника Байдена – коронавирус
Помощник Байдена, который сопровождал президента США на международных саммитах в Европе, получил положительный результат экспресс-теста на COVID-19. Он остался в Шотландии на изоляции в ожидании данных ПЦР-теста.
Имя чиновника не раскрыли, однако известно, что он работает в аппарате Совета национальной безопасности Белого дома.
Все остальные члены делегации, контактировавшие с помощником Байдена, также не полетели в США.
Что касается самого американского лидера, то он получил отрицательный результат теста на коронавирус.
COVID-19 в пресс-службе Белого дома: Что известно
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не была с Байденом в Европе, потому что заразилась коронавирусом от родственников.
- После этого с высокопоставленными чиновниками она не контактировала.
- Болеет Псаки в легкой форме, ведь у нее две дозы вакцины.