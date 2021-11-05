Сейчас чиновник из окружения Байдена находится в Шотландии. Он не вернулся президентским бортом в США.

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У помощника Байдена – коронавирус

Помощник Байдена, который сопровождал президента США на международных саммитах в Европе, получил положительный результат экспресс-теста на COVID-19. Он остался в Шотландии на изоляции в ожидании данных ПЦР-теста.

Имя чиновника не раскрыли, однако известно, что он работает в аппарате Совета национальной безопасности Белого дома.

Все остальные члены делегации, контактировавшие с помощником Байдена, также не полетели в США.

Что касается самого американского лидера, то он получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Справка. Недавно Байден во главе правительственной делегации США ездил в турне в Европу, во время которого посетил Ватикан, принял участие в саммите G20 в Риме, а также в климатической конференции ООН в Глазго.

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