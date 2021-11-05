Наразі посадовець з оточення Байдена перебуває у Шотландії. Він не повернувся президентським бортом у США.
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У помічника Байдена – коронавірус
Помічник Байдена, який супроводжував президента США на міжнародних самітах в Європі, отримав позитивний результат експрес-тесту на COVID-19. Він залишився у Шотландії на ізоляції в очікуванні даних ПЛР-тесту.
Ім'я чиновника не розкрили, однак відомо, що він працює в апараті Ради національної безпеки Білого дому.
Всі інші члени делегації, які контактували з помічником Байдена, також не полетіли у США.
Щодо самого американського лідера, то він отримав негативний результат тесту на коронавірус.
COVID-19 у речниці Білого дому: що відомо
- Прессекретарка Білого дому Джен Псакі не була з Байденом в Європі, бо заразилася коронавірусом від родичів.
- Після цього з високопоставленими чиновниками вона не контактувала.
- Хворіє Псакі у легкій формі, адже має дві дози вакцини.