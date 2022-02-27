В понедельник Россия проснется в другой экономической реальности

То, что произошло за последние двадцать четыре часа, изменило российскую экономическую реальность. В понедельник страна проснётся в ином мире, чем тот, в котором люди расходились с работы в пятницу.

Экономический апокалипсис

Я не пытаюсь сгущать краски, но принятые вечером 25 и в течение дня 26 февраля санкции ударят по критически важным элементам российской экономики.

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И дело не в том, что США и страны G7 начнут охотиться за активами близких к Кремлю олигархов и членов их семей – это мало что изменит, т.к. эти люди давно утратили или никогда не имели влияния на В.Путина, – а в том, что будут ограничены операции с активами Банка России (иначе говоря, знаменитыми золотовалютными резервами, одними из крупнейших в мире), ряд банков отлучён от системы SWIFT, а российская авиационная отрасль за несколько дней лишится своей международной сети, а за несколько недель – значительного числа самолётов, взятых в лизинг у европейских компаний.

Кубышка не спасет

Да, мы много раз слышали, что резервные активы России "дедолларизированы", но проблема не в этом.

Считается, что в долларах сейчас находится около 17% резервов, но проблема скорее в том, что не менее 450 миллиардов долларов из 643 миллиардов – это средства, размещённые в ценных бумагах зарубежных эмитентов или на депозитах в иностранных банках.

Если все страны G7 ограничат возможность их использования, то можно считать, что эти активы иммобилизованы безотносительно валюты, в которой они номинированы.

Да, у Банка России есть наличности не менее чем на 30 – 35

и монетарного золота почти на 140

– но неясно, как их можно использовать в безналичных платежах.

миллиардов долларовмиллиардов долларов

При этом депозиты населения составляют около 30 триллионов рублей, или которых около пятой части (6 триллионов, или 80 миллиардов долларов по давно не актуальному курсу пятницы) – это валютные депозиты. Их (с учётом наличности в банках и возможной поддержки со стороны Банка России) граждане смогут (хочется верить) забрать. Однако что произойдёт с корпоративными валютными счетами, неясно.

Более того; непонятно, сможет ли Банк России осуществлять валютные интервенции для поддержания курса рубля (именно им мы обязаны тому, что курс остался в "приемлемых" рамках 24 февраля.

Продажа монетарного золота в условиях санкций – крайне сложная задача: об этом стоит спросить работников Банка Венесуэлы, пытавшихся реализовать значительную его партию в 2019 году: тогда слитки пришлось доставлять в Уганду, откуда после переплавки оно, похоже, добралось до подвалов Банка Турции (замечу, так путешествовали всего 2 тонны золота, а у России его более 2 тысяч тонн).

Тем более неясно, куда может поступить оплата за металл в случае блокировки счетов. Так или иначе, повторяю: утро наступающего понедельника станет для финансовой России более сложным, чем утро 17 августа 1998 года.

Это еще не все

Однако проблема будет заключаться не только в курсе рубля или биржевой панике. Обратной сторой санкций самого разного рода (от финансовых до транспортных, не говоря о моральном осуждении кремлёвской агрессии) станет быстрый разрыв цепочек поставки товаров в Россию.

Каким бы некритичным ни казался наш импорт, в нём есть сотни и тысячи точек, удары по которым окажутся очень болезненными. В импортозамещении за восемь последних лет мы продвинулись недалеко, так что проблемы будут весьма значительными – а рост цен по некоторым товарынм позициям (в первую очередь промежуточным) будет исчисляться не процентами, а разами.

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Закрытие воздушного пространства всей Европы и Северной Америки для российских самолётов и ответные симметричные санкции окажутся только вишенкой на этом прекрасном торте.

Ещё вчера я писал, что Россия может довольно устойчиво выживать при санкциях против ведущих банков и даже ограничениях по SWIFT (которые, как и предполагалось, также коснутся не всех финансовых институтов). Но с появлением в числе фигурантов санкционного списка Банка России всё существенно изменилось.

Россия неизбежно столкнётся с существенным экономическим спадом в этом году, а уровень инфляции сейчас сложно даже предсказать.

Очень печально осознавать, что всё это станет ценой реализации людоедского желания В.Путина уничтожить суверенитет Украины и сделать её частью "русского мира". Украина выстоит, а цена, которую заплатит Россия за попытку её покорить, окажется огромной.

Последнее, что хочется сказать сейчас: Западу, конечно, стоило бы быть более решительным и ввести все сегодняшние санкции непосредственно в дни оккупации Крыма. Тогда не было бы ни войны на Донбассе, ни несчастных жертв MH17, ни нынешней позорной страницы российской истории. И, возможно, даже Владимира Путина...

Как Bayraktar валит российских оккупантов – смотрите видео:

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