У посольства России в Ирландии заканчивается отопление и горячая вода: с ними не хотят работать

Посольство России в Ирландии столкнулось с рядом проблем. В частности, у них не хватает топлива для горячей воды и отопления.

С просьбой о помощи представители российского посольства обратились в ирландское правительство, но там отказались помогать.

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Следовательно, россияне пытаются достать за пределами столицы 3 тысячи литров горючего на отопление здания. Компании Дублина отказываются обслуживать российских дипломатов.

Россияне в отчаянии и ищут 3000 литров мазута как можно скорее. Они готовы произвести полную оплату перед доставкой. Вопрос не в деньгах, они готовы заплатить любую сумму,

– проинформировал источник нефтяной компании.

Посольство России отказалось сообщить, обеспечило ли оно достаточные поставки мазута. На вопрос о ситуации вице-премьер Ирландии Лео Варадкар ответил: "Сочувствия к российскому правительству, российскому посольству у меня нет".

В настоящее время правительство Ирландии проверяет, обязано ли оно вмешаться и помочь посольству в соответствии с Венской конвенцией. Но источники говорят, что министерство иностранных дел "на самом деле не может заставить компании обслуживать россиян".

Россияне назвали "дискриминационным" отказ многих нефтяных компаний поставлять топливо. Письмо было отправлено посольством в МИД Ирландии 22 марта.

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На прошлой неделе четырем высокопоставленным чиновникам российского посольства в Ирландии было предложено покинуть страну, поскольку "их деятельность не отвечает международным стандартам дипломатического поведения".