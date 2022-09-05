У посольства россии в Кабуле подорвался террорист-смертник: погибли представители дипмиссии

В Афганистане произошел теракт. Там подорвался террорист-смертник. Известно, что погибли минимум 10 человек, среди которых – 2 работника дипмиссии.

Инцидент произошел в столице страны – Кабуле. Террорист подорвался возле посольства россии, информирует 24 канал.

Подорвался в очереди за визу

Взрыв около российского посольства в Кабуле раздался около 11 часов утра. СМИ сообщили, что террорист-смертник взорвал себя в очереди за визами.

В свою очередь в российских медиа есть информация, что якобы взрыв произошел в тот момент, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Что известно о пострадавших

Журналист Биляль Сарвари сообщал, что во время теракта могли погибнуть по меньшей мере два российских дипломата. В то же время, по данным росСМИ, пострадали российский дипломат и россиянин-охранник посольства. Позже в российском министерстве иностранных дел подтвердили гибель двух представителей дипломатической миссии из-за теракта. Предварительно известно, что это второй секретарь посольства и представитель службы безопасности.

При этом число пострадавших предварительно в общей сложности может достигать 23 человек. По данным росСМИ, минимум 10 человек погибли и еще 8 находятся в больнице.

При этом число погибших в общей сложности может достигать 20 человек.

Журналист также рассказывал, что люди видели тела сотрудников посольства, но не смогли снять на видео, потому что талибы оцепили район и отбирали у всех камеры и смартфоны.

Теракты в Афганистане

В августе 2021 года власть в стране захватили талибы. Время от времени там происходят взрывы и теракты. В частности, 18 августа 2022 стало известно, что в мечети в столице Афганистана во время молитвы прогремел мощный взрыв. Погибших, по разным данным, было несколько десятков.

А в июне в стране тоже произошла трагедия. В Кабуле взорвался микроавтобус, перевозивший пассажиров. Четверо человек погибли и еще несколько получили ранения. В восточном районе города, где это произошло, живут преимущественно представителями суннитской пуштунской общины. В полиции говорили, что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

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