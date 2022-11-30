Возле посольства Украины в Мадриде произошел взрыв: есть раненый

Возле посольства Украины в Испании 30 ноября раздался взрыв. Это произошло в Мадриде в полдень 30 ноября.

Первыми о случившемся сообщили испанские СМИ. Они отметили, что по меньшей мере один человек пострадал. Сообщение о взрыве поступило в полицию в 13:15.

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Конверт со взрывчаткой

Рассказали, что в посольство принесли конверт со взрывчаткой. Сотрудник учреждения открыл его, и устройство сработало. Он получил ранение, но смог дойти до медпункта самостоятельно.

После этого полиция оцепила посольство. На место также выехали саперы. По информации СМИ, Национальный суд взял на себя расследование взрыва.

Реакция МИД Украины

Спикер МИД Олег Николенко рассказал подробности инцидента. Он подтвердил, что в посольство Украины в Испании поступил конверт. Его взял в руки комендант – произошел взрыв. Комендант получил незначительные ранения. Его госпитализировали, медики оказывают помощь, но угрозы для жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей. Он также обратился к испанскому коллеге с просьбой о срочном расследовании нападения на украинское дипучреждение. Отдельно Кулеба отметил, кто бы ни стоял за организацией взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов и остановить работу по противодействию российской агрессии.

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